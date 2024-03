Com 100 casos suspeitos, Tartarugalzinho faz dia D de combate à dengue

Equipes iniciaram mobilização com participação da população e autoridades, nesta sexta, 1º

Da REDAÇÃO

Equipes da prefeitura de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, se mobilizaram na manhã desta sexta-feira (1º) numa grande ação de combate ao mosquito da dengue.

Em uma grande caminhada, o esforço contou com a participação de membros do Tribunal de Justiça, como o juiz Heraldo Costa, representantes da Câmara de Vereadores, Defesa Civil Municipal de Tartarugalzinho e Assembleia Legislativa do Amapá, representada pela vice-presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, deputada estadual Liliane Abreu (União).

As equipes entregaram panfletos com informações importantes, distribuição de sacos de lixo e repelentes, além de limpeza da cidade com máquinas e caçambas.

O prefeito Bruno Mineiro (União) decretou situação de emergência devido ao um possível surto de casos de dengue na cidade. Num fim de semana, foram registrados mais de 100 casos suspeitos.

A medida visa conscientizar a população sobre a importância de realizar a limpeza de terrenos e lotes. As ações continuarão tanto na sede quanto em comunidades da zona rural.