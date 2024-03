Com 100% de PLs do Executivo aprovados, Randolfe e Dorinaldo consolidam liderança no Congresso

ATUAÇÃO NO LEGISLATIVO

Os dois parlamentares foram citados pelo governo Lula em reunião de avaliação

O governo do presidente Lula (PT) reconheceu esta semana a atuação de dois parlamentares do Amapá na aprovação de projetos de lei de interesse do Executivo, em 2023. O senador Randolfe Rodrigues (sem partido) e o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT).

Randolfe é o líder do governo no Congresso desde o início do terceiro mandato de Lula. Dorinaldo é um dos vice-líderes na Câmara.

No ano passado, o deputado pedetista presidiu a Comissão Mista que ampliou o programa Mais Médicos, e foi o vice-presidente da Comissão Mista do “Novo Bolsa Família”.

Na última quinta-feira (29), uma reunião das lideranças com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, avaliou o desempenho do trabalho legislativo em 2023 e delineou os desafios de 2024.

Entre os destaques positivos, destaca-se que o conjunto das três lideranças (Congresso, Senado e Câmara) alcançou a maior média de aprovação de matérias desde a redemocratização.

Todos os Projetos de Lei do Congresso Nacional (PLNs) encaminhados pelo governo foram aprovados, totalizando 100%, com 95% deles aprovados na íntegra.

Além disso, o governo atual ostenta a maior média histórica de apreciação e aprovação de vetos encaminhados ao Congresso Nacional.