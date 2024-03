Com 180 mil atendimentos, Defensoria reinaugura sede administrativa em Macapá

A programação foi marcada por apresentações culturais e vendas de artesanatos.

Por ANITA FLEXA

Foi inaugurada ontem (1º) a nova sede da Defensoria Pública do Estado (DPE), em Macapá. O endereço é o mesmo, às margens da Avenida FAB, mas a estrutura foi totalmente modernizada. Na cerimônia, a necessidade de fortalecer e ampliar esforços de levar justiça e cidadania para ainda mais pessoas deu a tônica dos discursos.

A reforma iniciou no fim de 2022 e teve a duração de um ano, com orçamento de R$ 6,3 milhões. Outros R$ 3,4 milhões para mobílias e equipamentos saíram de emendas dos senadores Davi Alcolumbre (União) e Lucas Barreto (PSD).

Na solenidade, o público pôde apreciar uma programação cultural com exposição de artes e vendas de artesanatos que exaltavam a beleza, ancestralidade e paisagens da Amazônia. Teve também a apresentação das bandas Banda Negro de Nós e Os Moreiras, e a bateria da Escola de Samba Piratas da Batucada, campeã do Carnaval de 2024.

“Minha expectativa é que tenhamos uma boa venda hoje, trouxe algumas peças em crochê e para nós, eventos que estimulam o empreendedorismo é uma ótima oportunidade. E também agradecer quero a oportunidade por estar aqui e prestigiar essa grande inauguração da Defensoria, que são de muita valia para a população”, disse a artesã Irene Gama.

O defensor geral do Estado, José Rodrigues, orientou a população e falou sobre o funcionamento da nova sede administrativa e seus serviços.

A primeira versão da Defensoria Pública foi inaugurada em 1992 neste mesmo local. Durante a revitalização, a estrutura física foi preservada, mas ganhou novas cores e ares tecnológicos que transportam as paredes do antigo prédio, para o novo tempo com o método “Retrofit”.

O espaço contará com dois pavimentos e conta com recepção e lounge; 22 salas; auditório com 102 lugares; sala de reunião; duas salas de máquina para T.I; dois banheiros para Pessoas Com Deficiência(PcDs) e dois banheiros executivos; copa; refeitório e três depósitos.

Com a ampliação do espaço físico, o objetivo é aumentar ainda mais o número de atendimentos, visando mais conforto e celeridade nos processos e causas da população amapaense que fechou o ano de 2023 com mais de 180 mil atendimentos em todo o estado.