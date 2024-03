Com novos procuradores, licitações serão mais ágeis, afirma Clécio

Seis novas contratações fazem parte do reforço para dar mais celeridade nas licitações públicas.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Seis novos profissionais aprovados no último concurso público da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) foram convocados para reforçar o órgão.

Uma solenidade para receber os novos procuradores foi realizada ontem (7), data que marca o Dia do Procurador do Estado e, também, o Dia da Advocacia Pública.

“Com essa nova convocação poderemos, enfim, fechar o quadro de procuradores com 50 profissionais atuantes. Isso representa um ganho, vamos conseguir melhorar as políticas públicas, vamos conseguir ingressar com execuções fiscais e assim dar uma resposta a nossa sociedade. Isso é o mais importante: fazer com que a justiça chegue em quem mais precise. Vivemos em um país desigual que necessita de representantes”, disse o procurador-geral do estado Thiago Albuquerque.

O governador Clécio Luís participou do evento e falou da importância do reforço, sobretudo em função das licitações públicas, que deverão ocorrer com mais celeridade a partir de agora.

“Essa convocação, obviamente, irá melhorar o desempenho, porque são mais seis procuradores que vão ajudar muito no trabalho grandioso que a Procuradoria já faz hoje. Então, vamos completar com isso o quadro de procuradores de carreira do Estado do Amapá. Vamos poder atuar nas mais diversas áreas, no meio ambiente, na questão fiscal, nas defesas, que são inúmeras, das questões do Estado do Amapá. Enfim, é um reconhecimento ao papel da Procuradoria Geral do Estado do Amapá”.

Segundo Thiago Albuquerque, no ano de 2023, a PGE já havia ultrapassado o número de licitações do ano de 2022, por conta de diversas demandas do setor público.

O Presidente da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape), Vicente Martins Prata Braga, entregou a Medalha Comemorativa de 40 anos da entidade ao governador.

“Esta medalha é um símbolo do reconhecimento pela dedicação incansável à defesa dos interesses do nosso Estado e pelo compromisso exemplar com a justiça e o serviço público”, afirmou Vicente Braga.