Começa a construção do novo HE

Quando concluída, obra vai dobrar atual capacidade de atendimento.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Depois de 50 anos de reparos e ampliações, o Amapá ganhará um novo Hospital de Emergência construído do zero, com aumento de mais de 150% da capacidade atual. O anúncio do início das obras foi feito pelo governador do Amapá, Clécio Luís (SD), e pelo senador Davi Alcolumbre (UB), na manhã desta segunda-feira (18).

O novo HE ocupará uma área de 15 mil metros quadrados, que pertencia ao Exército Brasileiro, atrás do atual hospital. O prédio de cinco andares funcionará de forma independente da estrutura atual, que possui 87 leitos. O novo hospital contará com 212 leitos, seis salas de multiespecialidades no centro cirúrgico, central de diagnóstico por imagem, serviços de diálises e heliponto.

“Quando se construiu esse HE, Macapá tinha cerca de 30 [mil], 40 mil habitantes. Hoje temos mais de meio milhão de habitantes e atendemos mais de 300 mil das ilhas do Pará. Então ele realmente não comporta mais, ele não consegue mais cumprir o seu papel de hospital de urgência e emergência”, definiu o governador.

Ele ressaltou que o heliponto na estrutura proporcionará que pacientes resgatados pelo Grupamento Tático Aéreo (GTA) cheguem diretamente à unidade hospitalar.

“O helicóptero pousará em cima do hospital já com elevador para levar o paciente, seja para uma UTI, seja para um centro cirúrgico, uma sala de vermelha, para onde for necessário”, concluiu Clécio.

A construção no Centro da capital levará dois anos para ser concluída, segundo a Secretaria de Infraestrutura do Amapá (Seinf), com investimento total de R$ 129 milhões, articulados pelo senador Davi e mais contrapartida do Tesouro Estadual.

“Ficará registrado na história do Amapá a realização desse sonho dos amapaenses de ter uma saúde de qualidade, de ter um ambiente moderno que não deixa nada a desejar para nenhum outro centro do Brasil. É importante fazer esse registro, esses recursos estão caracterizados no Ministério da Saúde como de um hospital de grande porte. Tenho a felicidade e a satisfação de estar cumprindo com a nossa obrigação, em uma área muito sensível, que é o primeiro atendimento de emergência de cada amapaense”, declarou o senador hoje no início da obra.

De acordo com a Seinf, as obras utilizarão de uma “metodologia inovadora” para que seja entregue no prazo. O prédio contará com estruturas metálicas e painéis termoacústicos para fazer o isolamento térmico e sonoro.

O hospital também contará com uma estação de tratamento de água e esgoto, subestações elétricas transformadoras, geradores com redundância e mais de 100 vagas de estacionamento.