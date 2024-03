Comerciantes do Igarapé das Mulheres começam a ser retirados

Reintegração de posse foi marcada para esta quarta, 20. Prefeitura indenizou comerciantes e colocou caminhões para ajudar na mudança

Equipes da prefeitura de Macapá e da Guarda Civil iniciaram uma grande operação, no feriado de São José (19), para fazer a mudança dos comerciantes que precisam deixar o Igarapé das Mulheres, na orla do Rio Amazonas, após decisão judicial. A reintegração de posse foi marcada para esta quarta-feira (20).

No local, a prefeitura vai ampliar a Praça Jaci Barata. A justiça determinou a reintegração de posse do local porque a prefeitura vai ampliar a Praça Jaci Barata e construir o prolongamento da Avenida FAB até a beira do rio.

Dos 34 empreendimentos, três aceitaram fazer acordo e deixaram o local onde vai passar o traçado da Avenida FAB. Todos os 31 que restaram receberam indenizações entre R$ 15 e R$ 60 mil.

A prefeitura explicou que os valores foram definidos de acordo com as benfeitorias de madeira e alvenaria feitas no local.

“Não se trata do valor venal (comercial) dos imóveis, porque os terrenos pertencem ao município”, explicou o secretário de Assistência Social, Nildo Nunes, que acompanhou o trabalho de retirada dos comerciantes.

Resistência

Apesar da notificação feita há três meses e dos valores pagos pelo município, ontem (19) cinco comerciantes decidiram não sair do local.

Raimundo Gerson tem uma distribuidora há 17 anos no local, e diz que não aceitou o valor de R$ 45 mil.

“Não dava nem para indenizar meus funcionários que trabalham há 17 anos aqui. Me deram ordem de despejo. Ainda não comprei outro ponto e meu depósito está cheio. Como vou me deslocar daqui para outro lugar?”, questionou.

“Estamos tentando entrar em acordo amigavelmente para que ocorra a reintegração sem nenhum problema”, comentou o secretário de Assistência Social.

Segundo ele, até o fim da tarde desta terça-feira, apenas uma família de comerciantes alegou não ter para onde se mudar, e foi levada para um abrigo no Bairro Jesus de Nazaré.

A prefeitura mandou para o Igarapé das Mulheres caminhões e equipes para transportar as mercadorias para outros locais reservados, como o Shopping Popular.