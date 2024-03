Condenado por homicídio em frente à boate é preso em sítio

Com a ajuda de uma mulher, ele teria matado um rival no ano de 2015 a pauladas.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 26 anos condenado por homicídio foi localizado e preso nesta quinta-feira (21) pela equipe da 8ª Delegacia de Polícia da Capital (8ª DPC), em um sítio, localizado na zona rural de Macapá.

Segundo o delegado Alan Moutinho, na madrugada do dia 5 de julho de 2015, Fernando Amaral Dos Santos teve a ajuda de uma mulher para matar um rival a pauladas. O crime ocorreu em frente a uma boate chamada, na época, de A7, localizada no Bairro Trem, zona sul da cidade.

“Esse indivíduo e outra pessoa, utilizando um pedaço de madeira, desferiram diversos golpes na vítima, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Através do trabalho de inteligência, localizamos o indivíduo em uma área rural de Macapá e conseguimos cumprir o mandado de prisão definitiva em aberto”, explicou o delegado.

Fernando, que foi preso pela equipe ‘velha guarda’ da 8ª DPC, foi encaminhado à audiência de custódia.

O crime

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia do crime, por volta de 4h30, a vítima, sua namorada e alguns amigos bebiam na Boate A-7, na Avenida Feliciano, no Bairro do Trem, quando ocorreu breve desentendimento os grupos da vítima e dos acusados.

Os seguranças interviram e cessaram a confusão, mas na saída um novo desentendimento ocorreu. A vítima teria sido imobilizada pela camisa pela mulher enquanto Fernando desferiu as pauladas.

Comparsa

No mês passado, fevereiro, a Polícia Civil do Amapá já havia prendido a mulher que teria ajudado no crime em frente à boate. Hoje com 32 anos, ela foi condenada a 14 anos de reclusão.