Consultas médicas e jurídicas dão apoio a mulheres em Macapá

Por IAGO FONSECA

Durante o mês de março, quando se celebra o Dia Internacional da Mulher – no próximo dia 8 – programações especiais são ofertadas para elas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de Macapá. De consultas jurídicas a saúde física, psicológica e bem-estar, as ações sociais são a porta de entrada para outros atendimentos complexos.

Na manhã desta quinta-feira (7), as mulheres foram até à Praça do Céu das Artes, no Bairro Infraero II, zona norte da capital, em busca dos atendimentos especiais do Cras Amor e do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram).

Nadia Ribeiro, de 55 anos, é moradora do bairro e trabalha com entregas de produtos. Ela conta que sempre participa das atividades promovidas na região e que, por isso, acompanha rotineiramente sua saúde e se capacita para o mercado de trabalho.

“É ótimo porque é tipo um exercício, uma engenharia mental. A gente põe o cérebro para funcionar e aprendemos coisas que vão gerar mais na frente renda para a gente. Estou com a minha saúde em dia, vim fazer a limpeza de pele e o teste rápido”, declarou a autônoma.

O evento, ofertado inicialmente no Cras da zona norte, oferece atendimentos como CadÚnico, solicitação de benefícios, passe livre federal para pessoa idosa, consultas jurídicas, bem como da saúde psicossocial, psicológica e consultas médicas com o clínico geral, nutricional, ginecologia, exames PCCU e aula de ginástica.

“Nós cuidamos da assistência social, mas fazemos essas ações integradas também com a saúde e a justiça para chamar as pessoas para o equipamento e mostrar que a assistência não é só o benefício eventual, elas têm essas outras atividades, que é os nossos carros-chefes, serviços de convivência, oficinas e rodas de conversa com a comunidade”, explicou Suellen Farias, coordenadora do Cras Amor.

Nas atividades jurídicas, a equipe do Cram faz o acolhimento de mulheres e localiza as que sofrem violência doméstica para ofertar sessões de embelezamento e, principalmente, cursos de capacitação profissional. Em casos mais graves, a equipe direciona o caso para a Delegacia da Mulher.

As ações sociais serão estendidas para todos as sete unidades do Centro de Assistência do município na próxima semana. Cada unidade define sua programação de acordo com as demandas da região, por isso, a população deve acompanhar de perto para ser atendida. Ainda nesta manhã, o CRAS Igualdade, no Bairro Marabaixo III, na zona oeste, promoveu um curso de massagem para mulheres de baixa renda.