Cruzamento de tambaqui e pirapitinga é sucesso na Semana Santa

Mistura de espécies é feita em cativeiro e tomou o gosto popular.

Por ANITA FLEXA

A Semana Santa faz parte da melhor data de comercialização para produtores de peixes. Isso porque o consumo de pescado faz parte da cultura cristã e impulsiona as vendas. Nesse período, a demanda por peixes e frutos do mar é uma oportunidade para alavancar não apenas as vendas, mas também o potencial do setor da piscicultura.

Para o supervisor de vendas da Feira Da Galibis, Cleiton Ferreira, essa é a época mais aguardada no ano. Ele estima que, por dia, consegue faturar R$ 10 mil na venda de pescados.

“Só hoje, antes mesmo das 10h da manhã, já conseguimos vender quase meia tonelada de peixe. O mais procurado foi a tambatinga. E já foi tudo. Agora estamos aguardando chegar mais 400 kg para poder dar conta da demanda”.

Ele oferta mais de 20 espécies de pescado. As mais ‘queridas’ são o aracu, o tambaqui e a pirapitinga. No entanto, o grande sucesso de vendas tem sido justamente a ‘tambatinga’, um cruzamento entre as duas espécies.

“Esse peixe sai muito, e aqui a gente vende ele vivo. É uma das nossas peculiaridades. Já vendo essa espécie há alguns anos e sempre faz sucesso. Ele é criado em cativeiro a partir de estudos genéticos e tem todo um cuidado para o seu transporte até aqui. Inclusive, utilizamos esses tanques com oxigênio específico para manter a qualidade do pescado”.

A professora Mary Alencar era uma das pessoas que estava aguardando sua vez na fila. Chegou 10h da manhã para conseguir o pescado e acabou se deparando com a falta do produto e uma fila gigante.

“Meus pais gostam muito da tambatinga, e fiz questão de garantir a compra pra eles, e já vou comprar peixe para a semana inteira, principalmente para o feriado. Esse peixe é muito gostoso e não tem como não dar preferência pra ele”, afirmou a professora.

Na Feira do Produtor a expectativa não é diferente. Clécio Nascimento trabalha há mais de dez anos com a venda de pescado e já encomendou 8 toneladas para a venda do feriado.

“Nós temos vários tipos de peixe: aracu, pescada, pirapitinga, mapará, mais de 20 espécies. Nós revendemos peixe e já estamos com 8 toneladas e esperamos vender tudo, graças a Deus”, conclui.

Programa Peixe Popular

O programa do governo do estado oferta mais de 50 toneladas de pescado vivo e congelado para comercialização na Semana Santa nesta quarta e quinta-feira, de 7h às 20h. Serão 13 pontos de vendas em quatro municípios do estado. Serão disponibilizadas 24 espécies para venda pelos empreendedores a preços que variam de R$ 10 a R$ 20 por quilo.