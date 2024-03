Compartilhamentos

Você já julgou alguém e depois se arrependeu quando o conheceu melhor? No capítulo 40 de Jeremias, após a invasão e destruição de Jerusalém, o rei Nabucodonosor ordenou que nenhum mal fosse feito ao profeta e foi morar em Judá, cujo governador foi nomeado pelo rei da Babilônia. Ele era um bom gestor e se importava com o povo judeu, mas ele fez julgamentos errados. Veja a análise de hoje e tenha uma ótima sexta-feira (8) com o nosso Senhor Jesus!