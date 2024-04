Daniele se torna 1ª árbitra do Amapá a apitar uma partida da série A do Brasileirão

A árbitra, de 33 anos, fez sua estreia histórica no Estádio Defelê, em Brasília.

Por LEONARDO MELO

Um acidente de moto poderia atrapalhar tudo, mas a amapaense Daniele Bulhosa se tornou a primeira mulher do Amapá a apitar um jogo da 1ª divisão do Campeonato Brasileiro realizado pela Confederação Brasileira Futebol (CBF).

O duelo entre Real Brasília (DF) e Avaí/Kindermann (SC), pela 3ª rodada do Brasileirão Feminino, ocorreu no último sábado (23).

A árbitra, de 33 anos, fez sua estreia histórica no Estádio Defelê, em Brasília. A equipe foi composta pelos assistentes Lucas Torquato e Lucas Costa, além do 4° árbitro Pedro Alves, o inspetor Rodrigo Paulino e um delegado que não teve o nome divulgado.

A partida terminou em vitória para o Real Brasília. As Leoas do Planalto, donas da casa venceram por 1 a 0, com gol de Luciana.

Durante o jogo a árbitra aplicou cinco cartões amarelos. Para Daniele, que retornou esta semana para o Amapá, seu desempenho foi positivo e superou a expectativa, já que antes da partida ela sofreu um acidente de trânsito.

“Sofri acidente de moto uma semana antes do meu teste CBF, mas deu tudo certo. Foi uma experiência incrível, a realização de um sonho”, disse Daniele.

A amapaense ingressou como árbitra em 2019 e já em 2020 entrou para o quadro da CBF. Ela também atua no Campeonato Amapaense de Futebol Masculino e em outras competições da Federação Amapaense de Futebol (FAF).

“Minha perspectiva é que venham mais jogos nacionais. Que eu possa colocar o nome da federação do meu estado [FAF] em alto escalão e mostrar cada vez mais a capacidade da arbitragem do Amapá”, acrescentou.

Daniele foi formada na Comissão de Arbitragem da FAF, que conta 120 árbitros, onde 20 são mulheres. A ideia é que mais profissionais participem de partidas nacionais.