Davi diz que ‘Sérgio Arruda’ transformará mobilidade em Macapá

O senador articulou a liberação de emenda do deputado Vinícius Gurgel

Da REDAÇÃO

A prefeitura de Macapá inaugura nesta sexta-feira (15) uma das obras de mobilidade mais aguardadas da capital nos últimos anos, a nova Ponte Sérgio Arruda, sobre o Canal do Jandiá, na zona norte. O senador Davi Alcolumbre (União), que articulou a liberação dos recursos no programa Calha Norte, do governo federal, disse que, além da mobilidade, a obra vai gerar bem-estar, segurança no trânsito e desenvolvimento econômico na região.

Os R$ 9,8 milhões oriundos do programa Calha Norte, por meio de uma emenda do deputado federal Vinícius Gurgel (PL), só foram liberados após intervenção do senador. A prefeitura de Macapá entrou com o restante dos recursos e execução da obra, realizada em apenas 120 dias (4 meses).

A Ponte Sérgio Arruda foi inaugurada pelo então prefeito de Macapá João Henrique Pimentel, em 2003. Nos anos seguintes, a estrutura só acumulou problemas e obras paliativas, até ser demolida na gestão Furlan, em novembro do ano passado.

A nova ponte permitirá três vias no sentido Centro/Zona Norte e uma via no sentido Zona Norte/Centro, com faixa exclusiva para transporte coletivo, uma ciclofaixa, calçadas com acessibilidade e sistema de drenagem urbana.

“É uma obra importantíssima para Macapá e não podíamos deixar de alocar os recursos necessários para essa reconstrução, que melhorará o fluxo de veículos, a mobilidade urbana e levará benefícios e conforto para a população de Macapá”, afirmou o senador.

Nova ponte e urbanização

A prefeitura também construiu pista de passeio, calçamento com piso tátil nos dois lados, pavimentação asfáltica na área e no entorno, iluminação em LED; acessibilidade e guardacorpos, além de sinalização vertical e horizontal.

A prefeitura fez paisagismo e uma rotatória de acesso e à Avenida Acre, Rua Mato Grosso e Avenida Amazonas que foram urbanizadas, ao custo de R$ 4 milhões em recursos municipais. Também foi instalado um relógio com termômetro.

A inauguração está marcada para amanhã, às 9h.