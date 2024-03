Defeso e atravessadores deixam peixe mais caro na Semana Santa

A Área Portuária é um dos locais mais procurados para a compra do produto durante o feriadão religioso.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A menos de 3 semanas da semana Santa, período onde aumenta o consumo de peixe por contas das tradições católicas, vendedores que trabalham com o produto na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá, já começam a se preparar para a época mais aguardada do setor.

Os peixeiros que compram de atravessadores, afirmam que neste período de piracema, quando há a proibição de algumas espécies, a saída é comprar pescados que vêm de municípios ao norte do estado, como Calçoene e Amapá.

Por isso, nesta época, as embarcações com geleiras, dificilmente trazem pescado para o local. A compra é feita de caminhões que chegam até a Área Portuária abarrotados de pescado de vários tipos. No entanto esse transporte terrestre tem um custo.

Gabriela Tavares vende peixe no local há 10 anos. Ela explica que os preços praticados pelos atravessadores, donos dos caminhões, impedem valores mais em conta para os consumidores. Um exemplo é de um dos peixes mais procurados, a pirapitinga. Se no caminhão, o valor do quilo é de R$ 15, o preço final fica em torno de R$ 18 a R$ 20. Ou seja, o lucro de quem descama, tira as vísceras e entrega o peixe tratado é de R$ 3 a R$ 4 por quilo.

“Eu vendo peixe o ano todo e, nessa época, a gente já começa a se planejar para ver qual tipo de pescado mais vamos comprar. O mais procurado é a pirapitinga e a gente começa a falar com os fornecedores. O certo é que a nossa margem de lucro é pequena, porque sabemos que nem todo mundo tem condições de comprar o peixe, então a gente não pode aumentar muito”, reforça Gabriela.

Outra situação onde o consumidor e o vendedor pagam mais caro é na cadeia da dourada, que o atravessador repassa ao preço de R$ 25 o quilo. Dessa forma, para o consumidor o peixe pode chegar a R$ 30.

O vendedor João Santos, explica que as espécies proibidas de serem comercializadas até o dia 15 de março pelo defeso são as mais procuradas pelos consumidores. Ele teme não haver estoque suficiente de alguns tipos.

“Curimatã, pacu, jeju, tamoatá e apaiari são alguns tipos de peixes que quando estão fora desse período de defeso, as pessoas compram bastante. Mas, a gente espera que após o defeso, possamos vender bastante. O problema vai ser em saber se vamos contar com esse tipo de pescado”, relata seu João.

Apesar de se planejar antecipadamente, Gabriela Tavares explicou que ainda tem dúvidas de quantos quilos de pescado irá comprar para revender. Normalmente, o investimento mensal varia entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Para a Semana Santa, esse valor pode duplicar.

“O certo é que teremos pirapitinga que é o mais procurado. A quantidade, a gente não consegue dimensionar. O que eu sei é que estamos nos preparando para o momento mais esperado para a gente e vamos estar aguardando os clientes”.