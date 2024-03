Dentista assediou estudante, diz polícia

Segundo a polícia, ele parou o carro nos arredores de uma escola do centro de Macapá para abordar a vítima

Da REDAÇÃO

Um odontólogo foi indiciado por crime de importunação sexual, nesta quarta-feira (27), pela Polícia Civil do Amapá. O caso aconteceu em Macapá, onde o acusado, segundo a polícia, estacionou seu carro nos arredores de uma escola pública para assediar uma aluna.

A investigação foi feita pela equipe da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), sob o comando da delegada Clívia Valente. Os policiais obtiveram imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento em que ele abordou a adolescente uniformizada.

A vítima contou ao seu pai sobre as características físicas do suspeito e do carro. O pai procurou a polícia e registrou Boletim de Ocorrência na Dercca. Após trabalho de investigação e inteligência, a equipe conseguiu identificar o carro e o autor.

O Portal SN apurou que ele é o dentista Carlo Alberto Cório Di Buriasco, que exerceria suas funções no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Ele e o automóvel teriam sido reconhecidos pela vítima.

Segundo a delegada Clívia, durante o interrogatório, o acusado ainda tentou dizer que o carro não estava na cidade no período do fato, porém, os investigadores comprovaram que o veículo circulava na cidade de Macapá.

“No curso das investigações, o investigado ainda juntou documentos falsos para tentar um álibi, mas a polícia comprovou que se tratava de informações falsas”, confirmou a delegada.

Cório Di Buriasco foi indiciado, mas responderá em liberdade, pelo menos inicialmente. O Portal SN tenta contato com Carlo Alberto Di Buriasco.