‘Depois da tempestade vem a alegria’, diz vendedora de comida afetada pelo adiamento da Banda

Empreendedores que tiveram prejuízos na Terça-Feira Gorda receberam compensações do Estado

Por ANITA FLEXA

Após um dia de tempestade (literalmente), veio enfim a calmaria para a dona Silvana Santana, que é vendedora de comidas típicas. Ela foi uma das empreendedoras contempladas com o fomento do governo para beneficiar trabalhadores do percurso do bloco A Banda, que teve o desfile adiado no último dia 13.

“Essa ajuda veio no momento certo. Dizem que depois de uma tempestade vem alegria, né? E eu recebi isso com muita alegria, graças à Deus”.

No dia do adiamento, para não perder a produção, ele fez boas ações.

“Pra não estragar totalmente a comida, a gente vendeu na minha casa mesmo, e como tinha muita comida, a gente doou para pessoas que estavam precisando, pessoas que tiveram as casas atingidas pela chuva e a casa foi pro fundo. Agora veio a retribuição, foi um presente de Deus essa ajuda, agora tô mais feliz ainda.”

E para auxiliar o retorno dos pequenos negócios, o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), formalizou o repasse de R$ 30 mil em fomentos que foram financiados pela Agência de Fomento do Amapá (Afap).

Para garantir este suporte, a Secretaria de Estado de Trabalho e Empreendedorismo (Sete) mapeou e cadastrou os trabalhadores que já estavam ao longo do percurso para receberem o auxílio. Ao todo, foram 30 contemplados que receberam mil reais cada.

Segundo o governador Clécio Luís, equipes da Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo do Amapá (Sete) e da Afap realizaram o circuito da Banda em busca de empreendedores que estariam vendendo seus produtos durante a passagem do bloco.

“Em conversa com o senador Randolfe Rodrigues, e após o mapeamento, trouxemos esse fomento para que esses empreendedores não ficassem no prejuízo e pudessem se capitalizar novamente para que amanhã (3) estejam na Banda vendendo e gerando renda”, afirma o governador do Amapá.

“Isso é parte de recursos que aportamos de R$ 5 milhões na Afap, que serve para um conjunto de linhas de financiamento que estão em incursas na Agência Fomento do Amapá. O ‘credit box’ é uma delas, novas linhas de financiamento e de investimento para outros setores serão abertas nesse ano. E parte desse recurso veio para garantir o lucro desses empreendedores que no domingo estarão durante o percurso da Banda”, finalizou o senador.