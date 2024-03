Depois das academias, fiscais cobram regularização de profissionais em clínicas

Equipes do Crefi e do Crefito iniciaram fiscalização em vários estabelecimentos de Macapá nesta quarta-feira (20)

Da REDAÇÃO

Fiscais dos conselhos regionais de Educação Física (Crefi) e de Fisioterapia (Crefito) iniciaram, nesta quarta-feira (20), uma maratona de inspeções nas clínicas médicas que possuem serviços de reabilitação do Amapá. O objetivo é checar a regularidade dos profissionais de educação física que prestam serviços também nesses locais.

Segundo estimativa da Delegacia Regional do Crefi (PA e AP), existem cerca de 2 mil profissionais de educação física no Amapá, a maioria em Macapá, Santana e Laranjal do Jari, os três municípios mais populosos do estado.

A partir de 2018, o Ministério da Educação definiu onde os profissionais podem atuar. Quem tem licenciatura, pode trabalhar nas escolas de ensino regular. Os bacharéis podem atuar somente em academias e clínicas, entre outros espaços de reabilitação.

“Hoje quem tem licenciatura precisa correr contra o tempo para fazer um curso complementar e pode também atuar em academias”, adverte Quele Borges, representante do Crefi no Amapá.

Nas clínicas visitadas nesta quarta-feira, os fiscais não encontraram irregularidades. Além da habilitação dos profissionais, estão sendo observados os espaços e equipamentos que são utilizados.

“A partir do momento em que o paciente precisa fazer agachamento, por exemplo, isso precisa ser acompanhado por um profissional de educação física”, ilustra Quele Borges.

O trabalho de visita nas clínicas deve continuar nas próximas semanas.