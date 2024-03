Deputado do AP é eleito presidente da Comissão da Indústria e Comércio

AMAPÁ NO CONGRESSO NACIONAL

AMAPÁ NO CONGRESSO NACIONAL

Grupo da Câmara dos Deputados será comandado por Josenildo Abrantes (PDT), que já foi secretário de Fazenda do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Uma das comissões permanentes mais concorridas da Câmara será presidida por um deputado federal do Amapá. Depois de um acordo entre bancadas do Congresso, Josenildo Abrantes (PDT) será o presidente da Comissão da Indústria e Comércio pelos próximos dois anos.

A eleição ocorreu ontem (6). O currículo do deputado pesou na escolha. Josenildo é auditor fiscal de carreira do Estado do Amapá, e comandou a Secretaria de Fazenda durante oito anos. Ele também chegou a presidir o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda (Comsefaz).

A comissão de Indústria e Comércio é encarregada de analisar projetos de lei de incentivo ao setor, promover audiências públicas e convocar pessoas para prestarem esclarecimentos.