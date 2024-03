Durante passagem da Banda, homem saca arma e é morto em confronto com a PM

Durante a fuga, ele avançou preferenciais, tentou abandonar a morto e usar uma pistola contra policiais do Bope

Por OLHO DE BOTO

Um motociclista que teria apontado uma arma de fogo em meio a várias pessoas e ameaçado um agente da Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac), durante o percurso do bloco A Banda, na tarde de domingo (3), acabou sendo morto numa troca de tiros com a Rotam, companhia especializada do Bope.

O confronto com Marlon Leite Guimarães, de 37 anos, aconteceu no Bairro Jesus de Nazaré, em Macapá. Os policiais estavam patrulhando nas proximidades do evento carnavalesco, pela Rua Leopoldo Machado com a Avenida Ernestino Borges, quando receberam a informação de que um homem estava em fuga numa motocicleta modelo Biz.

Momentos antes, ele teria avançado um bloqueio feito pela CTMac e apontado uma arma de fogo em direção a um dos agentes que controlavam o trânsito.

A região foi cercada e não demorou para que o suspeito fosse localizado, mas, segundo o sargento Richard, que estava no comando da equipe policial, ele desobedeceu às ordens de parada e acelerou o veículo.

Durante a fuga, ele avançou vias preferências, até ser alcançado em uma região periférica da Rua Professor Tostes, onde tentou abandonar a motocicleta e morreu baleado ao usar uma pistola contra a Rotam.

Testemunhas compareceram ao local do confr

onto e afirmaram ter sido Marlon Leite o motociclista que apontou a arma em direção a um dos agentes de trânsito.

A pistola e a motocicleta usada por ele na fuga foram levadas para o Ciosp do Pacoval.