Ecobarreiras contém 24 toneladas de lixo nos canais de Macapá

Por ANITA FLEXA

As ecobarreiras implementadas pela Prefeitura de Macapá para conter resíduos sólidos nos canais da capital já contiveram 24 toneladas de resíduos em um período de três meses.

Segundo a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Semzur), que coordena a iniciativa, inicialmente experimental, as redes de contenção feitas com garrafões vazios de água de 20 litros demonstraram resultados satisfatórios no canal do Perpétuo Socorro.

Por isso, as ecobarreiras foram instaladas, também, nos canais dos Bairros Beirol, Muca, e Santa Rita. No entanto, a ecobarreira no Canal do Beirol foi temporariamente removida para manutenção da bacia devido ao alto fluxo de água.

O projeto também é parte do Plano de Inverno da Prefeitura de Macapá, visando prevenir alagamentos e enchentes durante o período chuvoso.

A iniciativa ajuda a evitar alagamentos porque faz a contenção de resíduos sólidos flutuantes, o que não deixa esse material se espalhar e acabar obstruindo as entradas desses canais. Agora resta a população, fazer sua parte e não jogar lixo nos canais.