“Ele foi o maior líder da humanidade”, afirma ator de Uma Cruz para Jesus

O maior espetáculo a céu aberto do Amapá acontece nestas quinta e sexta-feira santas, a partir das 20h.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Há 45 anos um dos maiores espetáculos brindam o público amapaense com a fé e o louvor da peça Uma Cruz para Jesus. Este ano, o tema será “Amai-vos uns aos outros” e promete emocionar o público com novas cenas nesta quinta (28) e sexta-feira (29) santas, a partir das 20h, no Anfiteatro da Fortaleza de São José de Macapá.

A tradicional peça conta com mais de 120 atores e atrizes que interpretam as principais passagens bíblicas desde o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. E o ator Daniel Modesto interpreta, Jesus, no papel principal.

“Como seria dizer e conceituar a responsabilidade que é interpretar Jesus Cristo? Ele, na minha visão de ser humano, foi o maior defensor da paz, o maior líder religioso de todos os tempos, um dos maiores líderes da humanidade. Então, eu carrego comigo nessa interpretação uma responsabilidade muito grande. É um misto de responsabilidade por carregar, levantar a bandeira desse líder que é Jesus, e ao mesmo tempo de um prazer gigantesco em ser escolhido para fazer essa interpretação”, descreve o ator.

A expectativa da organização do show é que pelo menos 30 mil pessoas assistam à apresentação, aberta ao público no Anfiteatro da Fortaleza de São José. O espetáculo conta com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Amapá (Secult) e da Fundação Municipal de Cultura de Macapá (Fumcult).

Dentre os grandes nomes envolvidos no espetáculo este ano, está um dos maiores representantes da música amapaense: o cantor e compositor Osmar Júnior. Ele produziu, em colaboração com o diretor da peça, Amadeu Lobato, quatro músicas originais para a encenação, sendo as letras produzidas por Amadeu.

Para a peça teatral ser realizada, existe o trabalho voluntário de uma coordenação composta por 10 membros, que dividem tarefas como criação de figurino, coreografia, coordenação de cena, acolhimento, secretaria, entre outros. Há inovações no roteiro que prometem emocionar ao público.

“A nossa preparação chega a ser exaustiva, mas há o prazer de estar com pessoas dispostas a representar esse amor de Cristo por todos nós, principalmente em uma época tão especial como a Páscoa. E, esse ano, temos um texto diferente do ano passado, com novas cenas, diálogos e personagens. O público vai se emocionar bastante”, assegura o protagonista.