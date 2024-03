Chegamos ao capítulo 33 de Jeremias

Compartilhamentos

A grama seca e parece morrer num nível em que até acreditamos que não terá mais nenhuma chance. Contudo, basta cair as primeiras gotas de água para que ela renasça. No capítulo 33 de Jeremias, vemos a capacidade de Deus de restaurar as nossas vidas. Ele pode fazer o jardim florescer onde só há desertos. Creia. Tenha uma ótima sexta-feira (1º) com o nosso Senhor Jesus!