Eletricista da Equatorial é morto com tiro na cabeça em serviço

Crime ocorreu em uma área de pontes do Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um funcionário da CEA Equatorial foi executado com um tiro na cabeça durante o serviço em uma área de pontes do Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul de Macapá.

Segundo a polícia, o crime ocorreu no início na tarde deste sábado (9), quando uma equipe da companhia havia ido ao local para fazer religações e outros serviços de manutenção.

Testemunhas disseram à polícia que quando o eletricista Messias de Lima Cardoso, de 29 anos, chegou à Passarela Samuel Trajano de Souza, foi cercado por vários criminosos armados, que o renderam e levaram mais para dentro da área de ontem. Os companheiros de equipe da vítima tentaram impedir, mas foram ameaçados com as armas pelos bandidos.

Pouco tempo depois, houve o disparo. Messias foi morto com um tiro na têmpora. Os assassinos fugiram em seguida. Quando o Samu chegou ao local, não havia mais nada a ser feito.

O delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios, iniciou as investigações ainda no local do crime. Ele informou que os principais suspeitos já foram identificados. No entanto, ainda não quis comentar sobre as motivações para o crime. Ele ressaltou que o local é considerado uma “área vermelha” pela Segurança Pública do Estado.

“Já temos uma possível identificação, um suspeito já bem direcionado com relação a isso. Aqui, a gente sabe que há pontos de venda de drogas”, resumiu.

Messias era morador de Santana, município a 17 km de Macapá. Até as 18h, nenhum suspeito havia sido capturado, apesar das intensas incursões das Polícias Civil e Militar na região.

Testemunho

O Portal SelesNafes.com teve acesso a um áudio que supostamente seria de um dos companheiros de trabalho da vítima e que estava de plantão junto com Messias quando tudo aconteceu.

O relato informava que eles estariam indo fazer uma ligação de consumidores que estavam sem energia. A testemunha relata que ainda tentou intervir quando Messias foi cercado, mas foi ameaçado de morte se continuasse.

“O pessoal da outra equipe aqui fizeram o serviço aqui nessa rua que teve ocorrido, aí, deixaram o pessoal desligado. (…) Quando a gente veio resolver o negócio, na hora do nosso almoço agora, quando a gente veio para resolver o BO, já seguraram o moleque. (…) Aí foi quando eu ajeitei o caminhão, quando eu desci pro rumo dele, quando eu estava indo em direção dele, aí o moleque falou assim mesmo: ‘não vai, mano, senão vai feder pro teu lado também’. Aí, disse: ‘o que é que está pegando, pô?’. Aí, o cara falou assim: ‘não, isso não é só energia, não vai, mano’. Aí eu peguei, tipo assim, meio que eu quis forçar a barra, aí o moleque disse: ‘mano, tu que sabe, eles vão te apagar’. (…) o negócio foi tenso aqui, mano, foi tenso, tenso”.

CEA Equatorial

A Companhia se pronunciou sobre o ocorrido com a equipe, através de nota à imprensa. Leia na íntegra:

“A CEA Equatorial e a Ultra Energia receberam, na tarde deste sábado, 9, a informação do assassinato de um eletricista em uma área de ponte do bairro Marco Zero, zona sul de Macapá.

Imediatamente, as equipes de ambas as empresas acionaram a polícia e foram ao local da ocorrência para acompanhar a investigação e prestar esclarecimentos sobre o caso.

As empresas lamentam o ocorrido e se solidarizam com os familiares e já estão atuando para prestar toda assistência necessária.”