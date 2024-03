‘Em base do crime’, membro de facção é morto em confronto

Criminosos haviam feito uma comemoração quando foram surpreendidos por policiais

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá desativaram uma base do crime organizado, nesta segunda-feira (4), e um indivíduo apontado como membro da facção Família Terror do Amapá (FTA) acabou morto em troca de tiros.

A operação e o confronto ocorreram no Bairro Amazonas, na zona norte de Macapá. Segundo a PM, a casa era usada pelos membros da facção para vender drogas, planejar roubos e decidir sobre a execução de inimigos.

A casa tinha mesa de bilhar. Latinhas de cerveja numa mesa mostraram que o grupo tinha realizado alguma comemoração momentos antes.

“Tínhamos várias denúncias desse local, e agora a equipe conseguiu localizar. Alguns criminosos conseguiram fugir, mas teve um que decidiu ir para o confronto. Ele foi alvejado, e, posteriormente, o Samu constatou o óbito dele”, comentou o capitão Alan Jocer Lopes, assessor de imprensa do BFT.

O criminoso que trocou tiros com a polícia foi identificado como Eduardo Mateus Pereira de Cristo, conhecido como “Teteu”, de 25 anos. Ele respondia por roubo qualificado e estava no regime aberto domiciliar. Também tinha uma passagem por tráfico de drogas.

Além de várias porções de drogas achadas dentro da casa, uma equipe do canil do Bope, com auxílio da cadela Uylla, encontrou porções de crack, cocaína e maconha que os criminosos haviam enterrado em um terreno vizinho.

Uma mulher foi presa.