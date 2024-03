Em Cutias, transformação da cidade impulsiona sucessão na prefeitura

INTERIOR DO AMAPÁ

Terminando o segundo mandato, Professor Amanajás vai apoiar o presidente da Câmara, Frank Rocha

Por SELES NAFES

Cutias do Araguari, a 135 km de Macapá, não é mais a mesma. A “Terra do Pirarucu”, que tem 6 mil habitantes, passou por uma grande transformação nos últimos sete anos, impulsionada pelos salários em dia, pagamento de fornecedores, asfaltamento e obras de saúde e educação. O prefeito Professor Amanajás (União), que está terminando o segundo mandato, viu a popularidade decolar a ponto de decidir, junto com seu grupo, lançar um sucessor.

O escolhido foi o presidente da Câmara, Frank Rocha (União), que está no quarto mandato parlamentar e também é filho de Cutias. No vídeo abaixo, conheça a cidade que agora está mais “perto” de Macapá, graças ao asfaltamento da AP-70.