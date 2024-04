Em luto, marabaixeiros recebem recursos na abertura do Ciclo 2024

Repasse era feito apenas depois das festas, o que gerava dificuldades para as casas de marabaixo

Por IAGO FONSECA

Em clima de luto pela perda de um dos nomes mais conhecidos do Marabaixo, o jovem cantor Alan Loureiro, seis casas de Marabaixo do Amapá receberam repasse de quase R$ 500 mil para manter o Ciclo do Marabaixo 2024. A abertura do festejo ocorre neste fim de semana e segue até 2 de junho, fim da Quaresma.

Os marabaixeiros se reuniram no Barracão Tia Gertrudes, no Bairro Santa Rita, na zona central, para o encontro pré agendado na manhã deste sábado (30) com o governador do Amapá Clécio Luís (SD), e o senador Randolfe Rodrigues (sem partido). O festejo tem programações na capital e na zona rural.

“O Marabaixo é a cultura mãe do estado do Amapá e o ciclo é o maior evento cultural que temos. São três meses de intensas atividades fora e dentro dos barracões, que leva a nossa cultura, que dá essa visibilidade para manter essa tradição viva, para levar as pessoas para lá, proporcionando aquele caldo, aquela gengibirra e principalmente o dançar e o fazer cultural”, ponderou Elísia Congó, coordenadora do barracão Dica Congó.

Para o governador do Amapá, o repasse para os festeiros do Marabaixo é um gesto de respeito e reconhecimento do movimento, em especial durante o luto.

“Fazemos esse repasse exatamente no dia que começa o ciclo para que não falte nada. Muito se reclamava que acabava o ciclo e não conseguimos fazer o repasse, agora fizemos antes do ciclo começar. Agora, claro, estamos de luto, perdemos um dos jovens mais importantes pra essa renovação do Marabaixo. O Alan vai fazer falta, mas todos os festejos aqui já acertaram que ele realmente gostaria que não tivesse interrupção”, declarou o governador.

Com investimento inicial de R$ 300 mil de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues, o governo do Estado completa os valores restantes que totalizam R$ 492 mil, divididos entre as seis casas, sendo quatro na zona urbana e duas na zona rural da capital.

“É a nossa identidade, patrimônio imaterial de todos os brasileiros consagrado através de toda essa mobilização feita há algum tempo. Já estávamos programados para essa entrega. Com o coração sangrando repassamos os recursos para os barracões manterem a celebração viva com toda a sua identidade e também fazer todas as homenagens que o Alan merece”, concluiu o senador.

A manifestação afro-brasileira e religiosa é feita em louvor à Santíssima Trindade e ao Divino Espírito Santo. A programação envolve rodas de marabaixo, a bebida gengibirra, ladainhas, caldos tradicionais e alvoradas festivas.