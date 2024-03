Em Santana, torcedores querem que reforma em estádio aumente capacidade de público

Após queda do telhado da arquibancada, estádio municipal, que fica em Santana, a 17 de Macapá, receberá melhorias.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Após a queda de parte do telhado das arquibancadas do Estádio Augusto Antunes, ocorrido no último dia 5, diversos torcedores do município de Santana, a 17 km de Macapá, aproveitaram para manifestar o desejo de aumento da capacidade de público.

A reforma do espaço foi confirmada pela administração do local, porém, sem muitos detalhes. Agora, torcedores querem o local passe a receber jogos oficiais e com porte de 10 a 15 mil torcedores.

Sem jogos oficiais desde 2021, quando chegou a receber partida do Estadual Sub-20, o local possui capacidade para cerca de 4 mil torcedores. Atualmente, Independente Esporte Clube e Santana, representam o município. Os santanenses reclamam de despesas, ao terem que se descolar semanalmente para acompanhar os times do coração na capital.

“A gente tem despesas com transporte, ingressos, confeccionamos bandeiras e ainda a bebida. Além disso, é notório que principalmente, o Independente tem sido responsável pela maior presença de público no Zerão. O que a gente quer é que a capacidade do estádio aumente e possa receber partidas oficiais”, relata um dos torcedores.

Na intenção de fazer valer a vontade dos torcedores, um abaixo-assinado solicitando a reforma e ampliação de todo o complexo, deverá ser formalizado. O Estádio Augusto Antunes já recebeu reformas há alguns anos, mas atualmente vestiários e túnel de acesso ao gramado não oferecem condições para receber jogos do estadual profissional.

Ursulino Vinhas, que é torcedor do Independente, afirma que receber partidas novamente do clube de coração em casa, significa a certeza de casa cheia.

“Eu fico imaginando o clássico Independente e Santana aqui no Augusto Antunes. Não tenho a menor dúvida de que seria lotação máxima. A gente precisa pensar no futuro, pois sabemos que os clubes amapaenses vão participar de competições nacionais e aqui seria o local ideal”, afirmou.

Nos próximos dias, os torcedores prometem entregar o abaixo-assinado oficialmente, e deverão aguardar respostas do poder público. Atualmente, o Estádio Augusto Antunes utilizado por escolinhas de futebol e como campo de treinos para os clubes locais. O espaço é administrado pela secretaria de Estado, Desporto e Lazer (Sedel).