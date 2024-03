Empresário é baleado em assalto

Crime ocorreu na entrada da empresa, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O dono de uma empresa de medicamentos foi baleado por um ladrão ao chegar no trabalho nesta quarta-feira (27). O empreendimento fica localizado no Bairro Jardim Equatorial, zona sul de Macapá.

A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver que a vítima estava acompanhada da esposa quando o bandido se aproxima de bicicleta e anuncia o assalto.

O empresário entrega uma sacola que tinha em mãos e, no momento em que coloca a mão no bolso para entregar seu celular, o criminoso efetua um disparo. O tiro atingiu o lado direito do peito, perfurando o pulmão.

Mesmo após o disparo, a vítima se atraca com o criminoso. Logo em seguida, o bandido é imobilizado por alguns funcionários do empresário, que chegam em socorro. O assaltante foi preso por uma equipe do 1º Batalhão da PM do Amapá e encaminhado para o Ciosp do Pacoval.

Na delegacia, o acusado foi identificado como Alberto de Jesus da Costa Pureza. Ele tem 20 anos e já reponde pelo mesmo tipo de crime, em regime aberto. A vítima segue hospitalizada. Segundo a polícia, a arma usada no crime é de fabricação caseira.