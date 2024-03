Envolvidos em torturas e homicídio são presos no AP

Entre as vítimas está um jovem que teve as mãos baleadas durante sessão de tortura

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Policiais da 1ª DP apreenderam drogas, munições e armas durante operação que buscava um grupo composto por oito criminosos investigados por tortura, entre eles, um foragido da justiça por homicídio.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá.

O indivíduo que possui mandado de prisão por homicídio é Elson Gonçalves de Andrade, de 22 anos, conhecido como “tio Gueuri”. Ele foi preso por suspeita de envolvimento na morte de um mototaxista na cidade de Santana. Os detalhes do crime não foram revelados, mas a investigação indica que tio Gueuri ocupa a função de matador em uma facção.

Segundo a Polícia Civil do Amapá, o foragido também estaria envolvido na tortura de um jovem que teve as duas mãos baleadas no dia 29 de janeiro deste ano (foto acima), por ter cometido um furto numa área do Ambrósio controlada pelo crime organizado.

Na ação, ainda foram presos mais dois comparsas de tio Gueuri, com drogas e armas de fogo, e por envolvimento no ataque ao jovem que teve as mãos baleadas.

Dos oito envolvidos na tortura, cinco já estão atrás das grades.

No total, foram apreendidos:

Uma pistola calibre 9mm, com um carregador que continha 14 munições.

Um revólver com numeração raspada.

Uma pistola calibre ponto 40

35 porções de drogas

3 celulares, além de várias munições calibres ponto 40 e 38.