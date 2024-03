Equatorial comunica Aneel sobre ‘prejuízos no Amapá’

Distribuidora alega prejuízo de quase R$ 70 milhões entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024

Por SELES NAFES

O grupo Equatorial encaminhou dois ofícios à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) afirmando que acumula prejuízos no Amapá em função do adiamento do reajuste da tarifa de energia, que estava programado para ocorrer em dezembro de 2023.

A discussão sobre o aumento do preço da distribuição ao consumidor está parada por ordem da justiça federal, e também emperrou no próprio conselho da agência, que ficou de retomar o tema amanhã (26).

Nos documentos, a Equatorial contabiliza 100 dias sem “tarifas reposicionadas e sem recebimento de subvenções”, o que teria gerado um prejuízo de R$ 67 milhões.

Já as subvenções incluem o CCC (Conta de Consumo de Combustíveis) e a CDE (Conta de Desenvolvimento Energético), que correspondem a R$ 30 milhões nos últimos três meses.

No ano passado, a Equatorial teve autorização da Aneel para subir em 44,41% a tarifa de energia. Após pressão política do Amapá, o governo federal chegou a anunciar a publicação de uma medida provisória prevendo uma espécie de subsídio ao grupo por meio da Eletrobrás.

Havia a expectativa de que a MP fosse anunciada pelo presidente Lula durante a visita ao Amapá em dezembro, mas isso não ocorreu.