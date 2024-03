Equatorial vai financiar projetos culturais e esportivos no AP

A empresa anunciou R$ 10 milhões de incentivo. Inscrições vão até o dia 17 de março.

Por ANITA FLEXA

O Grupo Equatorial Energia lançou seu primeiro edital de seleção pública para o patrocínio de projetos culturais e esportivos aprovados em leis federais de incentivo. A empresa vai investir R$ 10 milhões em iniciativas de sete estados: Amapá, Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Sul e Goiás.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de março, conforme os critérios descritos no edital, disponível no site Projetos Equatorial.

Os projetos deverão se enquadrar nas seguintes categorias: valorização da cultura e identidade local; salvaguarda de patrimônio cultural; educação/capacitação; geração de trabalho e renda; formação de atletas; projetos com perfil social e de itinerância; e inclusão social, todas previstas no edital.

De acordo com Cássio Albuquerque, executivo de comunicação e marketing do Grupo Equatorial Energia no Amapá, esse projeto é o primeiro movimento de apoio à cultura aqui no estado.

“São 10 milhões [de reais] que serão investidos e quem pode participar são pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, instituições que realizam algum tipo de iniciativa ou algum projeto que se enquadre nas leis federais. E quais são essas leis federais? É a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual e a Lei Federal de Incentivo ao Esporte”, explicou.

Os projetos selecionados serão divulgados no dia 15 de maio, nos sites do Grupo Equatorial Energia. Para esclarecimentos de dúvidas e obtenção de informações, os proponentes devem utilizar o endereço de e-mail [email protected].