Equipe da PRF sofre grave acidente na BR-156

INTERIOR DO AMAPÁ

Acidente ocorreu a cerca de 20 km da entrada de Tartarugalzinho, na manhã deste domingo (24)

Por SELES NAFES

Policiais rodoviários federais do Amapá sofreram um grave acidente de carro na manhã deste domingo (24), na BR-156, no município de Tartarugalzinho, a 222 km de Macapá. Os patrulheiros chegaram a ficar presos nas ferragens da viatura.

Ainda há poucas informações a respeito do acidente, mas o Portal SN apurou que ele ocorreu por volta das 10h, a cerca de 20 km da entrada da cidade.

Dois patrulheiros estavam na viatura e ficaram presos no interior do veículo. Eles foram resgatados por equipes do Corpo de Bombeiros e atendidos numa unidade de saúde de Tartarugalzinho.

Há a expectativa de que eles sejam transferidos no helicóptero do GTA até o Hospital de Emergência de Macapá.

A PRF se manifestou oficialmente a respeito do acidente no fim da manhã, confirmando que a “viatura teria perdido o controle e colidido com um objeto estático. Os PRFs ficaram presos nas ferragens, mas foram conduzidos conscientes pelos bombeiros para o Hospital de Tartarugalzinho”.

Policiais rodoviários ouvidos pelo portal relataram que os dois colegas (um deles é uma patrulheira) estão conscientes e estáveis.

O trecho onde o acidente ocorreu é considerado muito perigoso, tem muitas curvas fechadas e normalmente tem buracos.