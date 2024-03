Erosão: asfalto começa a ceder na Bacia das Pedrinhas

Zeladoria Urbana de Macapá fará estudo sobre os serviços necessários para proteção do local

Por IAGO FONSECA

Quem contorna a Bacia das Pedrinhas, na zona sul de Macapá, tem observado a terra e o asfalto serem consumidos pela erosão nas últimas semanas. A área passou por limpeza pelo governo do Amapá e prefeitura durante as fortes chuvas que atingiram a capital em fevereiro.

O Portal SelesNafes.com identificou pelo menos dois pontos críticos onde a terra que sustenta a pista de rolamento tem sido removida pelo movimento das águas. Os perímetros não estão sinalizados e veículos grandes e crianças passam pelo local normalmente.

Moradores de uma casa próxima ao Canal do Beirol afirmam que os primeiros sinais de erosão apareceram há cerca de duas semanas, mas que somente na segunda-feira (25) ficaram muito mais aparentes.

A área passou por um mutirão de limpeza com várias máquinas pesadas do governo e prefeitura de Macapá em fevereiro, quando a grande quantidade de vegetação impediu a vazão de água dos canais, que transbordaram e alagaram diversas residências.

Ao portal, a Secretaria de Estado de Transportes (Setrap) afirmou que realizou todos os serviços de retirada de entulhos e vegetação sem prejuízo e corte do talude – margem de terra inclinada.

Já a Zeladoria Urbana do município informou em nota que fará uma análise e sinalização da área para então definir quais serviços deverão ser feitos para recuperação. Leia o posicionamento:

“A Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Semzur) informa que tomou ciência da situação de erosão em um trecho de aproximadamente 10 metros em uma das laterais do Canal da Bacia das Pedrinhas, no bairro do Beirol e irá avaliar quais os serviços necessários para resolver o problema.

Inicialmente, uma equipe irá sinalizar o local e colocar equipamentos de proteção para evitar possíveis acidentes.

Após o diagnóstico dos serviços necessários, a secretaria irá direcionar equipes e maquinários para a execução dos trabalhos.”