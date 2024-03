Esperança e família: Adventistas de Macapá entregam 4 mil cópias de best-seller cristão

18 ª EDIÇÃO DO IMPACTO ESPERANÇA

O Grande Conflito, da escritora americana Elen White, traz conselhos sobre família, saúde e fala de esperança

Por SELES NAFES

Um dos livros cristãos mais famosos da literatura mundial foi entregue neste sábado (23) gratuitamente nas ruas de Macapá, capital do Amapá. A iniciativa Impacto Esperança, criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, aconteceu simultaneamente em todo o mundo. No Amapá, equipes de todos os bairros e municípios também se mobilizaram.

O projeto é desenvolvido há 18 anos e em 2016 chegou ao Brasil, quando foram entregues 1,2 milhão de cópias do livro “O Grande Conflito”, da escritora norte-americana Elen White. Em 2007, o livro “Os 10 Mandamentos” (Lorow Wade) teve mais de 2,1 milhões de cópias distribuídas em todo o Brasil, num movimento que escalou nos anos seguintes.

Em 2021, por exemplo, o livro “Esperança Além da Crise” (Mark Finley) atingiu a incrível marca de 14,8 milhões de cópias entregues gratuitamente pela Casa Publicadora Brasileira (editora adventista), em todo o país.

O Grande Conflito, best-seller escrito em 1888, vendeu entre 2015 e 2020 mais de 35 milhões, e em 2024 foi entregue gratuitamente no projeto Impacto Esperança.

Na obra, Elen White narra os desafios enfrentados pela própria Bíblia como livro (perseguições), com conselhos sobre família, saúde, esperança e explicações sobre a guerra entre o Bem e o Mal antes da segunda vinda de Cristo. Um livro de 136 anos que continua mais atual do que nunca.

No Amapá, a Igreja Adventista possui 119 templos e 11 mil membros, segundo dados contabilizados até 2022. Somente a Igreja Central de Macapá distribuiu hoje 4 mil cópias do Grande Conflito.