“Esse projeto ajuda a salvar vidas”, diz instrutor de jiu-jitsu apoiado pela PM

R$ 500 mil em recursos federais serão destinados a projetos sociais da Polícia Militar do Amapá.

Compartilhamentos

Por ANITA FLEXA

Iniciativas que afastam crianças e jovens das drogas e criminalidade tiveram apoio renovado e garantido para todo o ano de 2024 pela Polícia Militar do Amapá. Uma cerimônia no Quartel do Comando Geral da instituição marcou o anúncio do valor do recurso para manter os projetos e reuniu famílias das crianças beneficiadas, nesta sexta-feira, 22.

“Nós ajudamos cerca de 60 crianças a saírem do mundo do crime através das aulas de capoeira. Muitos pais já vieram chorando me dizer o quanto seus filhos mudaram pra melhor e estão ajudando em casa. É gratificante saber que esse nosso projeto ajuda a salvar vidas”, afirmou Gercio Pinheiro, professor de jiu-jitsu do projeto Campeões da Zona Norte Team.

Segundo o coronel Adilton Corrêa, comandante-geral, atualmente 9 projetos são assistidos pela corporação, entre eles o Proerd, que é um dos grupos mais consolidados e tradicionais de assistência promovidos pela instituição.

“Em mais de 20 anos já atingimos mais de 200 mil famílias através do Proerd, dando instruções, conceitos e valores para que nossos menores amapaenses não tenham contato com as drogas. E, hoje, iniciamos atividades para assistir crianças, jovens, adultos e até mesmo a melhor idade levando valores da ética, disciplina, que são os valores da PM”.

Segundo ele, em 2023, foram atendidas 6 mil crianças com as iniciativas. A meta deste ano é duplicar esse número.

No evento, foi destinado recursos do governo federal com emenda do senador Randolfe Rodrigues no valor de R$ 500 mil.

“Isso representa um aumento de 10 vezes os recursos do ano passado. Mas quando esses programas se tornam transversais do atual governo, nós resolvemos ampliar o investimento para a segurança pública, que não é somente a resolução de crimes, é também criar condições para que os crimes não ocorram”, afirma Randolfe Rodrigues.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís, essa parceria tem o objetivo de aproximar a polícia da comunidade, e resgatar as crianças em situação de risco em relação ao crime organizado.

“O que nós estamos fazendo agora, com a ajuda do senador Randolfe, que está colocando R$ 500, é desenvolvermos oficialmente todos os programas sociais com essas missões. Esses programas eram bancados através de parcerias com a iniciativa privada, então, as pessoas tiravam do próprio bolso para investir nesses programas, ano passado nós investimos R$ 50 mil e, este ano, temos a parceria com o senador e esse valor vai entrar no cronograma de governo dentro da secretaria de assistência social para aplicar em projetos como estes”, conclui o governador.

A dona Delgisa Europa é uma das atendidas do projeto Grupo Melhor Saúde, que promove atividades físicas para idosos do Bairro Perpétuo Socorro.

“Eu tenho 71 anos e já frequento o projeto há 8 anos. Ele trouxe uma qualidade de vida sem igual pra mim. Com os exercícios, eu consegui fazer atividades que pessoas de 40 ou até mesmo 30 anos não conseguem, por causa do sedentarismo. Além disso, eu sou viúva e o grupo me ajudou a não entrar em depressão”, relatou Delgisa Europa.