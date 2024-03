‘Estavam esquecidos’, diz senador sobre distritos de Macapá sem asfalto

Em entrevista ao SNTV, Lucas Barreto, do PSD, também falou de passarelas e os recursos para cirurgias e hospitais

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) comemorou esta semana a liberação de R$ 42 milhões da Caixa Econômica Federal para asfaltamento em distritos da zona rural de Macapá. Os recursos foram indicados por ele para que a prefeitura realize as obras. Em entrevista ao quadro SNTV, o parlamentar também falou dos mais de 100 km de passarelas reformas ou construídas com dinheiro liberado por ele, além dos recursos para cirurgias oncológicas, bariátricas e conclusão de hospitais no interior.