Estiagem de 2023 afetou a produção de pupunha no Amapá

Fruto está presente nas feiras de Macapá, mas em menor quantidade.

Por ANITA FLEXA

A severa estiagem pela qual passou o estado em 2023 afetou a produção de pupunha no Amapá este ano. Apesar do colorido dos vários tipos do fruto estarem presentes novamente nas feiras de Macapá – principal mercado consumidor da safra local – a quantidade é menor, garantem os vendedores.

O fruto tem seu momento de fartura entre os meses de dezembro e abril, quando é natural o aumento do lucro de quem vende. Como é o caso da dona Berenilza Melo.

Este ano, ela viu-se obrigada a reduzir drasticamente sua oferta devido aos feitos da seca no segundo semestre do ano passado.

“Eu já estava pegando mil, seiscentos quilos para trabalhar. Esse ano eu estou pegando duzentos, trezentos quilos, porque não tem pupunha”, lamenta a feirante.

A estiagem comprometeu a produção das árvores, que necessitam de um período adequado para frutificar, afetando não apenas Berenilza, mas também diversos produtores locais.

Em resposta, o Governo do Amapá, está implementando medidas para evitar que a situação se repita em 2024.

Como parte do Programa de Produção Integrada de Alimentos (PPI), estão sendo investidos mais de R$ 5 milhões em sistemas de irrigação em todo o estado, segundo o secretário de Desenvolvimento Rural, Rafael Martins. Ele afirma que o órgão já dispõe de um recurso para amenizar os possíveis danos causados pela seca às plantações, garantindo uma produção mais robusta no próximo ano.

“Estamos investindo mais de R$ 5 milhões em sistemas de irrigação no estado como parte do PPI. Sabemos que momento é propício para colocarmos essa tecnologia para estes produtores pois, o período de estiagem foi muito forte e pode trazer problemas para os agricultores. Nossa expectativa para 2024 é que os problemas sejam reduzidos e a produção seja maior que no ano passado”, destacou o secretário.