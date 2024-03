Estudantes festejam aprovação na Unifap

Foram ofertadas 1.545 vagas para Macapá e Santana.

Por ANITA FLEXA

Emocionada, a estudante Brenda Martins, de 22 anos, lembrou o quanto esperou pela aprovação no vestibular. O nome dela estava entre os 1.545 que garantiram vaga para os 34 cursos de graduação presenciais em Macapá e Santana através do Processo Seletivo (PS) 2024 da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Brenda e dezenas de outros estudantes foram conferir de perto a lista divulgada pela universidade no fim desta manhã de sexta-feira (13), no Campus Marco Zero, na zona sul de Macapá.

“Eu estava tentando entrar desde quando eu saí do ensino médio, e eu não estava conseguindo. E hoje, pela primeira vez eu consegui. Tentei aqui ano passado, no Curso de Direito, acabei não conseguindo por uma vaga. Mas esse ano eu quis tentar de novo, para um curso que sempre quis: consegui passar em teatro”, declarou Brenda, com lágrimas nos olhos.

Vitor Murilo também foi um dos candidatos contemplados. Passou em Medicina, o mais concorrido da instituição nesse ano. Foram 26 candidatos para 1 vaga. Para ele, a conquista desse mérito foi a realização de um sonho.

“Ah, eu estou muito animado. Era meu sonho desde menino passar no curso de medicina. Só quero falar com a minha família agora, ligar para eles, tá. Só aproveitar agora, comemorar. Você está muito estudador. Demais, o ano inteiro. O ano inteiro estudando muito”.

Das vagas ofertadas para cada curso no PS Unifap 2024, 50% são reservadas a beneficiários de ações afirmativas (cotistas) e 50% para ampla concorrência. O sistema contou ainda com bonificação, atribuindo 20% sobre o resultado obtido no Enem 2023 e 2022 aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio ou equivalente em escolas dos estados do Amapá ou Pará, especificamente da mesorregião do Marajó ou do município de Almeirim.

VEJA AQUI A LISTA DE APROVADOS

De acordo com o pró-reitor de graduação da Unifap, Prof. Dr. Christiano Santos, foram mais de 9.600 inscrições para este processo seletivo a partir da nota do Enem.

“O resultado provisório saiu hoje, então, os alunos têm até a próxima segunda (18) e terça-feira (19) da semana que vem para entrar com recurso. E dia 20 deste mês sai o resultado definitivo e neste mesmo dia sai o edital de matrícula. A partir do dia 25 e 26 começam as matrículas. É importante ressaltar que todo o processo seletivo, incluindo informações e matrículas serão realizadas de forma online, então é importante que os alunos fiquem atentos aos prazos para não perderem a vaga”.

Novo Curso

Christiano Santos também anunciou uma novidade: hoje a Unifap emitiu uma portaria autorizando o Curso de Psicologia. Segundo ele, em breve será publicado o edital que abrirá vagas para ingresso ainda na turma 2024.

Protestos

Durante a coletiva de imprensa e o resultado do PS 2024, um grupo de técnicos-administrativos da universidade se reuniram em um protesto pleiteando uma greve em favor das reivindicações de reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) e pela ampliação dos investimentos na educação federal.

De acordo com Jeferson da Silva Picanço, do sindicato da categoria, mesmo com emenda 06 de autoria do senador Davi Alcolumbre, que é ligada a Medida Provisória 1203 de 2023, a reivindicação ainda não foi atendida.

“Nós estamos grevando em âmbito nacional com mais de 250 mil servidores por todo o país, não é só aqui na Unifap. Nós temos uma defasagem de sete anos de remuneração com a inflação. E estamos pedindo a reestruturação ao atual governo e essa greve ela não tem tempo para terminar, é indeterminado. Além disso, nosso objetivo é de buscar recursos para servidores de todos os municípios de difícil acesso, que tem dificuldades de custear viagens, se locomover de um estado para outro entre outros pedidos”, conclui o sindicalista.