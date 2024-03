Ex-presidente do Senado, Davi recebe medalha do bicentenário

Foi durante a solenidade em alusão aos 200 anos da Casa

Da REDAÇÃO

O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), foi homenageado nesta terça-feira (5) com uma medalha em comemoração aos 200 anos da casa parlamentar, que ele conduziu entre 2019 e 2020.

A honraria foi entregue pelo presidente Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Salão Negro do Congresso Nacional, num ato que reuniu outros ex-presidentes. A medalha simbolizou o reconhecimento pela atuação do senador na política brasileira, que se tornou o primeiro judeu a presidir a Casa e a divulgar o Amapá ao restante do país.

“Graças à confiança dos amapaenses, atuo nesta Casa, sempre pelo desenvolvimento e reconhecimento do nosso estado para todo o Brasil. Então, hoje, divido esse presente com cada amapaense que confia em nossa atuação”, disse.

Autoridades do Brasil e de outros países estavam na solenidade que reuniu ex-presidentes Jader Barbalho (MDB-PA), Eunício Oliveira (MDB-CE) e Renan Calheiros (MDB-AL).

Com tiragem limitada, a medalha foi cunhada com três modelos que representam as três sedes ocupadas pelo Senado ao longo de 200 anos:

Vermeil (retrata a sede atual, o Palácio do Congresso Nacional);

Prata (Palácio Monroe, no Rio de Janeiro entre 1925 a 1960);

Bronze (Palácio Conde dos Arcos, também no Rio de Janeiro, entre 1826 e 1925).

As medalhas têm numeração no bordo, e possuem certificado de autenticidade fornecido pela Casa da Moeda do Brasil (CMB).

“É uma honra e um privilégio muito grande participar de um evento histórico para o Congresso Nacional, para o Senado da República e para a democracia. Hoje, na condição de senador e ex-presidente da Casa, junto a outros senadores, recebemos essa honraria tão importante e representativa por nossa atuação em nome do povo brasileiro”, frisou o senador.