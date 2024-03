Executor de agente penitenciário do Amapá é preso no Pará

Wagner João Oliveira Melônio foi capturado em uma operação da Polícia Civil paraense, em Santarém.

Um dos acusados de envolvimento na execução do agente penitenciário Clodoaldo Pantoja Brito, crime ocorrido em 2012, em Macapá, foi preso Santarém, no oeste do Pará, na última quarta-feira (27).

Wagner João Oliveira Melônio foi capturado em uma operação conjunta da Superintendência Regional do Médio e Baixo Amazonas, 16ª Seccional Urbana de Santarém e Delegacia Especializada de Conflitos Agrários (Deca), todos da Polícia Civil paraense.

Ele estava com mandado de prisão decretado após a investigação apontar que ele chefiava uma facção que cometia crimes na regiões de Altamira e Santarém.

Melônio, segundo o Ministério Público do Amapá, é mandante e também executor da morte de Clodoaldo, ocorrida no começo da manhã do dia 11 de junho em uma tocaia no Ramal da Ilha Mirim, quando o agente penitenciário tinha deixado o trabalho.

Na companhia de outro atirador, Melônio teria dado 20 tiros de pistola em Clodoaldo, que estava desarmado, de acordo com a denúncia do Ministério Público.

À época, as investigações apontaram que o crime foi motivado por uma rivalidade do acusado com a vítima em função do agente ser rígido no cumprimento das regras da cadeia no Instituto de Administração Penitenciaria do Amapá (Iapen) e apenado era indisciplinado.

Quando deixou a cadeia, por ordem da Justiça, Melônio tramou e executou o homicídio de Clodoaldo, aponta a denúncia do Ministério Público.

Mlônio era condenado a 26 anos de prisão pela morte de uma pessoa no Bairro Açaí, em Macapá, além de outros processos por tráfico de drogas, associação para o tráfico e a morte do agente penitenciário.

Melônio foi encaminhado ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura.