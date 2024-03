Exército amplia segurança na fronteira com a Guiana

EXTREMO NORTE DO AMAPÁ

EXTREMO NORTE DO AMAPÁ

Operação Gran Rochelle tem ligação com a Operação Ágata, que combate crimes na fronteira

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O Exército Brasileiro ampliou a vigilância no extremo norte do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, durante o mês de março. O objetivo tem sido combater crimes internacionais, como tráfico de drogas, tráfico humano e garimpos ilegais.

As ações, que já resultaram em apreensões e prisões ao longo mês, fazem parte da Operação Gran Rochelle, que antecede a tradicional Operação Ágata.

Durante as ações, os militares e policiais fazem patrulhas terrestres e no Rio Oiapoque, com bloqueios.

Já houve a apreensão de drogas, ouro, pedras preciosas, dinheiro, combustível, embarcações e motores de popa utilizados em crimes ambientais.

Os militares pertencem ao Comando de Fronteira e o 34º Batalhão de Infantaria de Selva, sob controle operacional da 22ª Brigada. Também participarão militares da Marinha e equipes das polícias Federal e Rodoviária Federal, além de militares das forças armadas da França.