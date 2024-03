O capítulo 36 de Jeremias traz uma reflexão sobre covardia

Por causa de covardes, inocentes sofrem. Nos tempos de Jeremias, o profeta foi trancado na prisão porque tudo que dizia em nome de Deus era impopular. Até o rei tinha medo de defendê-lo, mesmo Jeremias dizendo a verdade e entregando mensagens de advertência do Senhor. Veja a análise do capítulo 36 e tenha uma ótima terça-feira (5) com o nosso Senhor Jesus!