Falso médico faturou R$ 250 mil com cirurgias plásticas no AP, diz polícia

As investigações começaram a partir da denúncia de uma das pacientes do falso profissional.

Por ANITA FLEXA

Um homem de 22 anos foi indiciado pela Polícia Civil do Amapá por atuar como falso cirurgião plástico durante o ano de 2023. Ele ofertava serviços de rinoplastia e otoplastia, realizados para correção do nariz e ouvido.

Com os procedimentos, ele teria faturado cerca de R$ 250 mil em sua clínica, na zona norte de Macapá. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária. Nem o estabelecimento, nem o nome do médico foram divulgados pelas autoridades.

Segundo investigações, o falso profissional utilizava livros e apostilas com instruções e protocolos para realizar alguns procedimentos estéticos invasivos. De acordo com a delegada responsável pelo caso, Janeci Monteiro, ele utilizava as redes sociais para divulgar os seus serviços.

“No Instagram, ele tinha mais de 13 mil seguidores, esse perfil ele foi excluído por ordem judicial, a partir da representação da Polícia Civil. A plataforma foi comunicada e excluiu esse perfil, porque era a partir dele que se fazia a captação de clientes que depois se tornavam pacientes. Lá ele fazia propaganda também para atuar na Guiana Francesa”, disse a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, a polícia teria recebido uma denúncia de uma ex-paciente que teve sequelas no rosto após a cirurgia.

“Essa paciente teve severos danos em sua face, deformidade permanente, após um procedimento cirúrgico realizado pelo indiciado. Descobrimos também que no último ano, a clínica dele teve dois endereços”, afirmou a delegada.

O homem foi indiciado por quatro crimes: falsidade documental, falsa identidade, exercício ilegal da medicina, e indução de consumidor a erro por meio publicitário. A polícia chegou a pedir a prisão, mas a Justiça negou, e o acusado, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, foi liberado.

Como saber e confirmar o CRM do médico?

O Conselho Regional de Medicina do Amapá (CRM-AP), alerta para que a população possa realizar pesquisas sobre o registro profissional para garantir que o atendimento é de um profissional especializado na área. Pelas redes sociais, o CRM-AP, divulgou um card informativo acompanhado de um link para consulta do Registro de Qualificação de Especialidade (RQE).