Festa de aparelhagem termina em morte na Fazendinha

Crime ocorreu nesta madrugada de domingo, no balneário, localizado na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 26 anos foi executado na madrugada deste domingo (24) durante uma festa de aparelhagem ocorrida no estacionamento do Balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá. O ataque a tiros ocorreu por volta de 3h40, próximo aos banheiros químicos do evento.

Em liberdade condicional desde o ano de 2021, quando deixou o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Amapá, José Lucas Coutinho Gomes tinha passagens pelos crimes de tráfico, roubo e furto.

Testemunhas relataram à polícia ter ouvido cerca de 6 a 7 disparos de arma de fogo, mas os peritos constataram que a vítima foi atingida por um único tiro, no tórax.

O crime teria sido cometido por pelo menos dois bandidos, nas proximidades dos banheiros químicos do evento. Ferido, José Lucas ainda tentou correr, mas caiu cerca de 100 metros do local do ataque e morreu antes da chegada do Samu.

A Polícia acredita que os atiradores já estavam monitorando a vítima e esperaram o momento certo para a execução. A motivação e a identidade dos criminosos, no entanto, ainda são desconhecidas. Eles aproveitaram e fugiram em meio à multidão do evento, por isso, ninguém soube informar se havia algum veículo no apoio para fuga.

A informação repassada por populares à polícia de que José Lucas estaria armado e teria sido morto com sua própria arma não foi confirmada pelo delegado Paulo Moraes, responsável pela investigação.

“Teria havido a briga, tomaram a arma e atiraram nele. Mas a gente não confirmou isso ainda. Segundo informações, houve esse conflito e atiraram nele, que ainda conseguiu correr uma certa distância, ocorreram outros disparos, mas apenas um atingiu ele. O disparo ocorreu a uns 100 metros daqui do local [onde a vítima morreu] e ele veio correndo e, segundo informações, o atirador veio disparando contra ele ainda, mas pelo que os peritos falaram, não atingiu outros disparos, foi apenas um”, comentou o delegado.

As Polícias Militar e Civil seguem em busca de pistas que possam ajudar na elucidação do crime.