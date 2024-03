Filiação no MDB aproxima Furlan do governo Lula e amplia aliança

Prefeito de Macapá assinará ficha nesta terça, 5

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (Podemos), assina nesta terça-feira (5) ficha de filiação no MDB, partido que está na base de apoio do governo Lula (PT). Além da aproximação do governo federal (Podemos é direita), a transferência também é reflexo de uma tendência para 2026, quando a expectativa é de que apenas oito partidos disputem as eleições após um amplo processo de fusões.

São vários os motivos para a mudança. Furlan já vinha sendo cortejado pelo MDB, presidido no Amapá pelo deputado federal Acácio Favacho, desde o ano passado. Apesar dos problemas com o Podemos na justiça eleitoral, a legenda tem dito que está apta a disputar prefeituras em vários municípios do Amapá, incluindo Santana, Oiapoque, Laranjal do Jari, Porto Grande e Tartarugalzinho, entre outros.

Pesou na decisão de Furlan o processo disruptivo das fusões partidárias, o que já aconteceu com o PTB, Pros, Democratas e outras legendas, e de federações partidárias como a que une o PT, PCdoB e PV. A expectativa é de que haja uma fusão entre o MDB e o Podemos, cenário que ainda está sendo discutido pelos caciques das duas legendas.

A ida de Furlan pavimenta uma aproximação com o governo Lula com aval do presidente do MDB, Baleia Rossi, e da família Barbalho, leia-se Helder (governador do Pará) e Jader Filho (ministro das Cidades). Helder, aliás, ficou de participar da solenidade de filiação do prefeito de Macapá, marcada para hoje, às 18h.

O governador do Pará avalia como positiva a chegada de um dos prefeitos mais bem avaliados do país. Um movimento dentro do MDB lançou uma campanha publicitária nas redes sociais batizada de “os maiores do Norte”, usando a imagem de Furlan, Helder Barbalho, da prefeita de Marituba (PA) Patrícia Mendes, e Arthur Henrique, governador de Roraima.

Outro fator é ampliação partidária, já que o MDB passará a encabeçar oficialmente a chapa de reeleição, com apoio do PSD (Lucas Barreto), PSB (família Capiberibe) e PRB (Kassyo Ramos), além do próprio Podemos. Isso permitirá o maior número de nominatas para vereadores e chapas que concorrerão nos municípios.