Fora de época e com público ‘menor’, A Banda desfila neste domingo

Por ANITA FLEXA

O principal bloco de rua de Macapá está pronto, novamente, para uma edição histórica, a de número 59. Literalmente fora de época, a Banda está de volta hoje (3) após ser adiada por conta das fortes chuvas que atingiram vários pontos da capital no dia 13 de fevereiro, na terça-feira de carnaval.

A programação vai contar com 9 bonecos para o desfile, com um deles homenageando os 80 anos do território do Amapá, além de mais de 5 trios elétricos e participação de artistas locais. A programação iniciou às 8h em frente à sede do bloco, localizado na Avenida Ernestino Borges, no centro da capital, para a montagem dos bonecos. Em seguida, a partir de 12h, será servido o famoso caldo para os brincantes.

A concentração para o percurso começa às 13h na Praça Veiga Cabral, percorrendo a Cândido Mendes, Henrique Galúcio, passando pelo pequeno trecho da rua Tiradentes, Avenida Feliciano Coelho, Rua Leopoldo Machado e finalizando na Avenida Ernestino Borges, na sede do bloco.

De acordo com o presidente do bloco, Helder Carneiro, apesar da data diferenciada, a expectativa é que pelo menos 100 mil pessoas compareçam ao desfile, bem menos do que os 150 mil esperados na Terça-Feira Gorda.

“Nós transferimos o nosso evento da terça-feira 13 de carnaval por um motivo justo. Um efetivo de mais de 500 militares estava a nossa disposição no percurso. Naquele dia foi importante nós cancelarmos pra que esses militares pudessem fazer a cobertura em locais de risco, que estavam acontecendo erosões, alagamentos e chuvas muito fortes e foi aí que decidimos em conjunto com o governo do estado e prefeitura para adiar o evento”, lembra.

“A expectativa é muito boa, a gente observa que as pessoas sentem que faltou alguma coisa no carnaval e elas vão poder comemorar enfim, neste domingo”, pontuou.

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) estará realizando o controle do trânsito próximo ao desfile. O evento conta também com o apoio de outros órgãos como a Polícia Militar do Amapá e Guarda Municipal, que serão apoiados por drones. Aproximadamente, 500 profissionais estarão no percurso e aos arredores garantindo a segurança aos brincantes.