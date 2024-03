Foragido é preso durantes busca por festas de facção

Criminoso foi detido pela Rotam, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Leonardo Ferreira Lopes, de 21 anos, foi detido por uma equipe da Ronda Ostensiva Tática Motorizada, unidade especializada em patrulhamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

A prisão ocorreu durante uma operação de patrulhamento na área norte da cidade, em resposta a informações sobre uma possível comemoração de aniversário de uma facção criminosa no sábado (23), como foi divulgado pela organização pela internet.

As equipes saíram às ruas para identificar possíveis indivíduos ligados ao grupo criminoso que pudessem estar reunidos. Durante o patrulhamento na Avenida Carlos Lins Cortes, próximo ao Céu das Artes, Lopes foi avistado e reconhecido pela equipe devido ao seu histórico de envolvimento com a facção. Relatórios internos indicam que ele participou de ataques durante confrontos com facções rivais.

Durante a abordagem, foi constatado que havia um mandado de prisão em seu nome por crime de violência doméstica, supostamente cometido contra sua esposa. Lopes foi detido e encaminhado à audiência de custódia.