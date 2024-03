Foragido reage à prisão e morre dentro de quarto de hotel em Macapá

Confronto ocorreu no Centro da capital do Amapá, após denúncia anônima.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça morreu baleado dentro de um quarto de hotel ao confrontar uma equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA), na noite desta quinta-feira (21), no Centro de Macapá. Adriano Costa Pereira tinha 31 anos. Conhecido como ‘Urso’, ele procurado por tráfico e associação criminosa.

A troca de tiros ocorreu durante a Operação Protetor e teve apoio da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria de Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, do GTA, ao ser localizado após denúncia anônima de que estaria comercializando drogas no local, o criminoso resistiu à ordem de abordagem e já foi abrindo fogo em direção à equipe que tentava prendê-lo.

No revide ele foi atingido e o Samu foi chamado para socorrê-lo, mas o médico apenas confirmou óbito. Bryan também informou que Adriano liderava a ‘Tropa do Urso’, um núcleo faccionado que tinha como missão planejar e organizar ataques para eliminar membros de facções rivais.

“Indivíduo de alta periculosidade, já tinha sido preso no Instituto de Administração Penitenciária, ele tem um mandado de prisão e aberto aí por organização criminosa e tráfico de drogas, indivíduo que foi denunciado várias vezes aí por moradores do [Bairro] Cidade Nova e Perpétuo Socorro, onde ele, com a tropa do Urso, desencadeou uma série de ataques aí nesses bairros, ataques e homicídios a integrantes de outra organização criminosa”, completou o capitão.