Funcionário de supermercado é morto ao sair do trabalho

Momento em que Maicon é socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Crime ocorreu na noite deste sábado (23). Um casal foi preso

Por LEONARDO MELO

O funcionário de um supermercado foi assassinado a tiros ao deixar o trabalho, na noite deste sábado (24), no município de Mazagão, a 64 km de Macapá. Duas pessoas foram presas pela Polícia Militar e Polícia Civil horas depois do homicídio.

De acordo com informações repassadas pelo Batalhão de Policiamento Rural (BPRU) ao Ciodes, o crime ocorreu por volta das 20h, em frente ao Supermercado Menino Jesus, no Bairro Bom Jesus, que funciona no perímetro urbano da Rodovia AP-010.

Maicon Douglas da Silva de Souza, que tinha passagem pelo Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) por tráfico de drogas, ainda chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital de emergência de Mazagão.

Imagens do circuito de câmeras mostram ele deixando o local de trabalho de bicicleta quando aparece um homem sem camisa correndo atrás dele com uma arma de fogo. Maicon, já ferido, volta para dentro do supermercado onde é atingido novamente. Uma funcionária também foi atingida com um tiro no pé.

Após o levantamento de informações e com a suposta identidade do criminoso, policiais militares e civis fizeram diligências e receberam a pista de que o matador estaria na casa da namorada na comunidade do “Escondidinho”, próximo do Bairro Bom Jesus.

O casal estava na frente da residência quando percebeu a chegada das viaturas e tentou fugir, mas o imóvel foi cercado. Eles voltaram para o interior da casa, e foram imobilizados ainda dentro da residência. A namorada teria oferecido resistência à prisão. Ela também pena em regime aberto com uso de tornozeleira eletrônica por tráfico de drogas.

O suspeito identificado como Lucas Martins Miranda confessou ter matado o funcionário. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre 38.

Em conversa com os policiais durante a abordagem, ele disse saber da razão da prisão, e alegou ter seguido ordens de um homem conhecido como “Lendário”, que cumpre pena no Iapen.