Funcionários da IBGH receberão do governo direto nas contas, diz Clécio

A IBGH é a OS que administra anexo do Hospital de Emergência e a UPA da Zona Sul

Por SELES NAFES

O impasse criado entre a IBGH e seus funcionários resultou numa decisão do governo do Amapá pouco comum entre o poder público e uma prestadora de serviço: a de pagar os salários diretamente na conta dos trabalhadores. A solução foi anunciada nesta sexta-feira (8) pelo governador do Amapá, Clécio Luis (SD).

Na prática, o governo repassará recursos que não passarão pelas contas da OS, organização social que administra o anexo do Hospital de Emergência e a UPA da Zona Sul de Macapá. A OS, que na prática é uma empresa, alega atraso de repasses do governo do Estado, que já esclareceu não ter débitos.

Mesmo com o governo pagando normalmente desde o ano passado, a IBGH vinha atrasando os salários e limitando o atendimento, que passou a ser apenas de emergência e urgência.

“A partir de agora tomamos a decisão de fazer o pagamento do salário diretamente na conta do trabalhador. Isso vai acontecer infelizmente porque os repasses que estavam sendo feitos religiosamente para a IBGH não estavam sendo repassados para os trabalhadores”, informou o governador.

A IBGH foi contratada pelo governo do Amapá ainda no governo Waldez Góes (PDT), que terminou o mandato em 2022. Em dezembro daquele ano, a empresa alegava que tinha dois meses de repasses atrasados.

“O Governo do Estado está tomando todas as medidas para reiterar o compromisso de prioridade absoluta e inegociável para a saúde pública do Amapá”, informou o governo numa nota pública.