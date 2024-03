Furlan lança obras do Hospital Geral e Maternidade Municipal

O hospital contará com 176 leitos e uma maternidade equipada para reduzir a mortalidade materna e neonatal no estado.

Com um investimento de R$ 69 milhões, a Prefeitura de Macapá lançou a pedra fundamental do primeiro Hospital Geral Municipal (HMG) e Maternidade Municipal, unidades de marcarão o início dos serviços de alta complexidade no sistema municipal de saúde.

No total, o complexo hospitalar terá 12.132,35 metros quadrados divididos em três andares edificados e mais 3 mil metros quadrados de área externa.

A obra conta com recursos de emendas parlamentares e contrapartida do tesouro municipal. A deputada Leda, Aline Gurgel e o senador Lucas Barreto garantiram os recursos para a maternidade, enquanto o deputado Vinícius Gurgel garantiu os recursos para o pronto socorro.

“Este é um marco para a saúde de nossa cidade. O Hospital Geral Municipal representa um novo capítulo na qualidade de vida dos macapaenses, especialmente para aqueles da zona norte”, comentou o prefeito, Dr. Furlan, ao oficializar o lançamento da obra.

A maternidade vai oferecer assistência a parto de risco habitual, centro de parto normal, alojamento conjunto, unidade neonatal e centro cirúrgico, seguindo toda padronização voltada para humanização do parto e boas práticas baseadas em evidências com objetivo de reduzir a mortalidade materna e neonatal no estado.

O detalhe mais importante da maternidade será a casa da gestante, bebê e puérpera (CGBP) que será um ponto de apoio para mães e crianças em tratamento que não precisam ficar internadas no hospital.

A Maternidade do hospital terá suporte para atendimento de urgência, emergência e cesáreas eletivas. O espaço terá capacidade para 380 partos normais e 40 partos cesáreos, totalizando 420 internações por mês.

O pronto socorro do Hospital vai dispor de pronto atendimento 24 horas, aberto, clínica médica, clínica cirúrgica, unidade de terapia intensiva e centro cirúrgico.

Neste ambiente, serão atendidas as Urgência/Emergência, atenderá cirurgias de alta complexidade nas áreas de Trauma ortopedia e cirurgia geral.

O espaço terá capacidade instalada dos serviços do pronto atendimento de urgência e emergência, clínica médica e cirúrgica, UTI e centro cirúrgico.